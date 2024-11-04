Суд установил, что профсоюзного лидера Илью Косенкова не травили

Текст, фото: Антонина Кябелева

Взаимоотношения внутри руководства карельского профсоюзного движения уже давно дали трещину. Часть руководителей отраслевых профсоюзов поддерживает председателя объединения карельских профсоюзов Илью Косенкова, другие, напротив, крайне недовольны деятельностью своего лидера.

Председатель карельского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев на протяжении года судился с Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия, отстаивая свою репутацию.

Поводом для конфликта стало заседание совета Союза профорганизаций в РК, которое состоялось в сентябре 2022 года. На нем Илья Косенков выступил с эмоциональной речью, заявив, что устал от травли со стороны некоторых председателей отраслевых профсоюзов. В качестве главных обидчиков были названы Сергей Соловьев, председатель работников здравоохранения Михаил Цаплин и председатель профсоюза «Торговое единство» Нина Петрова.

Косенков предложил собравшимся признать их деятельность деструктивной, ущемляющей интересы карельских профсоюзов и наносящих вред профсоюзному движению в целом. Особое раздражение профсоюзного лидера вызвали претензии со стороны его коллег к тому, как в 2020 году была проведена отчетно-выборная конференция, в результате которой Илье Косенкову удалось удержаться в кресле председателя. Соловьев даже пытался оспорить легитимность прошедшей конференции, но суд его не поддержал.

На заседании совета Союза Косенков поставил на голосование вопрос о принятии постановления «О злоупотреблении правом отдельных председателей членских организаций». Постановление, осуждающее критически настроенных председателей профсоюзных организаций, было принято большинством голосов. В частности, Соловьева обвинили в нанесении «умышленного вреда Союзу», его дискредитации, «травле председателя». После этого в адрес Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства за подписью Косенкова ушло письмо, в котором Соловьева обвинили в том, что он не ведет никакой профсоюзной работы, подрывая авторитет профсоюзного движения.

В прошлом году Сергей Соловьев обратился в суд с иском о защите чести достоинства и деловой репутации. Петрозаводский городской суд и Верховный суд Карелии иск Соловьева не удовлетворили. Однако в июне 2024 года Третий кассационный суд отменил апелляционное определение Верховного суда Карелии и направил дело на новое рассмотрение. Недавно Верховный суд Карелии вынес новое апелляционное определение, частично удовлетворив исковые требования.

Суд не согласился с позицией Косенкова, который в качестве аргументов в защиту своей позиции говорил о том, что Соловьев жалуется в различные инстанции. Также профсоюзный лидер сообщил, что это Соловьев пригласил на заседание совета журналиста, который и распространил информацию о происходящем на данном мероприятии. По мнению Косенкова, Соловьев сам виноват, что негативная информация попала в прессу.

Верховный суд Карелии признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию изложенные в постановлении совета Союза утверждения о том, что Соловьевым «систематически проводится работа по дискредитации Союза организаций профсоюзов в Республики Карелия и его органов, а также травля председателя Союза И. С. Косенкова».

Аналогично суд оценил и фразу о том, что деятельность председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства является деструктивной, наносящей вред профсоюзному движению в целом.

Одновременно фразы о том, что Соловьев злоупотребляет правом и не ведет никакой профсоюзной работы, суд расценил как предположение или мнение, не подлежащее проверке. В этой части председателю отраслевого профсоюза было отказано в удовлетворении иска.

В качестве компенсации морального вреда Соловьев просил взыскать с объединения карельских профсоюзов 3 тысячи рублей. Верховный суд Карелии согласился с заявленной суммой компенсации морального вреда.

Сергей Соловьев сказал, что удовлетворен решением суда.

«Я не хочу, чтобы ложь обо мне осталась в памяти людей»,

- так объяснил он свое решение обратиться в суд.

Соловьев рассказал, что в суде выступал представитель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который полностью его поддержал.

Соловьев намерен обратиться с письмо в совет Союза с тем, чтобы из постановления, принятого в сентябре 2022 года, была исключена его фамилия. По его мнению, только после этого будет исполнено судебное решение. Если члены совета с этим не согласятся, Соловьев намерен вновь подать иск в суд.

Председатель отраслевого профсоюза считает, что объединению карельских профсоюзов сегодня явно не хватает активной позиции по защите прав граждан в сфере трудовых отношений. По его мнению, практически не ведется борьба с бедностью. Деятельность выборных органов Союза, по мнению Соловьева, часто носит формальный характер, не решая тех проблем, ради которых существует профсоюзное движение.