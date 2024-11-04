В понедельник, 4 ноября, в столице Карелии прошел общегородской Крестный ход. Подаренный Владимиром Путиным Сретенскому храму образ Пресвятой Богородицы пронесли по улицам Петрозаводска. Образ был во главе шествия.

Участники прошли от храма Александра Невского к площади Кирова.

К Крестному ходу присоединились также те, кто хотел выразить поддержку бойцам. // фото и видео с VK-страницы главы РК