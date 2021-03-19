19 марта 2021, 14:19
Происшествия

Суд удвоил штраф арендатору земельного участка в Рыбреке

Владелец каменного цеха устроил на участке сельскохозяйственного назначения свалку

Сотрудники Россельхознадзора Карелии, в ходе внеплановой выездной проверки использования земельного участка сельхозназначения, расположенного в районе села Рыбрека Прионежского района,  установили, что арендатор допустил захламление части территории отходами каменного производства из принадлежащего ему каменного цеха, сообщает сайт надзорного ведомства.

Остальная часть арендуемого участка заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв арендатору участка назначен штраф – 20 тысяч рублей.

Срок уплаты истек 24 сентября 2020 года, но штраф выплачен не был. Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил ему  наказание в виде штрафа в двукратном размере – 40 тысяч рублей.

Фото с сайта techno-ceramics.com

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Карелия
Прионежский район
Рыбрека
каменные отходы
земли сельхозназначения
арендатор