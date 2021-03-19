Суд удвоил штраф арендатору земельного участка в Рыбреке

Сотрудники Россельхознадзора Карелии, в ходе внеплановой выездной проверки использования земельного участка сельхозназначения, расположенного в районе села Рыбрека Прионежского района, установили, что арендатор допустил захламление части территории отходами каменного производства из принадлежащего ему каменного цеха, сообщает сайт надзорного ведомства.

Остальная часть арендуемого участка заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв арендатору участка назначен штраф – 20 тысяч рублей.

Срок уплаты истек 24 сентября 2020 года, но штраф выплачен не был. Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в двукратном размере – 40 тысяч рублей.

Фото с сайта techno-ceramics.com