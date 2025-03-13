Суд решил: случайная операция не является врачебной ошибкой

Текст: Марина Бедорфас

В Олонецком районном суде завершилось рассмотрение иска Оксаны Б. (имя и фамилия изменены, в статье названы медицинские диагнозы, сохраняем тайну) к районной больнице, где ей сделали случайную операцию. Соответчиком по этому гражданскому делу является карельский Минздрав. Однако ни в одном заседании представители ведомства не участвовали. Судья Курсов отказал в выплате компенсации морального вреда пациентке, не увидев в действиях врача-хирурга врачебной ошибки или халатности.

Как нам сообщила Оксана Б., решение Олонецкого суда будет обжаловать в Верховном суде Карелии. Все необходимые документы она туда уже отправила.

Напомним, жительница Олонецкого района требует взыскать с больницы порядка 26 тысяч рублей расходов — на лекарства и затраты на проезд из Олонца в Петрозаводск в течение полугода ее лечения, а также миллион рублей в качестве компенсации за моральные страдания и причиненный вред ее жизни и здоровью.

«Судья в своем решении ссылается исключительно на решение судебной медицинской экспертизы, совершенно игнорируя заключение страховой компании «СМК РЕСО-Мед», объясняя это тем, что у страховой была заинтересованность. Судья, между тем, на мой взгляд, не учел тот факт, что «РЕСО-Мед» было вынесено заключение, по которому Олонецкая ЦРБ была привлечена к ответственности. На организацию был наложен штраф, который никто не оспорил в суде, с которым организация была согласна, выразив свое согласие, оплатив штраф»,

- рассказала нашей редакции Оксана Б.

В процессе рассмотрения иска суд определил, что необходимо провести специальную экспертизу, которая была поручена республиканскому учреждению «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Пострадавшая пациентка внесла платеж за проведение экспертизы в размере 49600 рублей. Позднее судья получил ответ, что в Карелии проводить подобную экспертизу некому - нет специалистов. Тогда договор заключили с ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки», зарегистрированным в Москве. Стоили эти услуги 180 тысяч рублей. Оставшуюся сумму выплатили Центру из федерального бюджета.

«Изначально после решения судьи отправить документацию на судебную медицинскую экспертизу, я подавала ходатайство о проведении экспертизы. В связи с отсутствием денежных средств и тяжелого материального положения, просила суд назначить её. В этом ходатайстве было отказано в связи с отсутствием денежных средств. Но когда об этом иске сообщили СМИ, со мной связался судья и сам предложил вновь написать ходатайство о проведении экспертизы за счет средств из федерального бюджета. Откуда взялись вдруг денежные средства, неизвестно! Также мне непонятны выводы и предпочтения судьи в отношении заинтересованности и незаинтересованности. Судья признает заинтересованным лицом ООО «СМК РЕСО-Мед» по причине компенсации денежных средств, выплаченных медучреждению за оказанные услуги. В то же время при принятии решения в отказе судья ссылается на решение медучреждения, оказывающего платные услуги»,

- продолжает пострадавшая пациентка.

Как нам сообщила Оксана Б., врач, который изначально принимал пациентку и которого неоднократно вызывали в суд, так и не был ни на одном из заседаний.

«Отдельный вопрос к надзорному органу – прокуратуре района. В отличие от остальных, проигнорировавших заседание, ее представители присутствовали в суде, но, на мой взгляд, на этом их участие и закончилось. Я была убеждена, что прокуратура должна защищать законные интересы граждан. Именно этого отношения к себе лично я не увидела. Меня никто не собирался защищать! Я подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии. Очень надеюсь на объективность, справедливость и непредвзятость этого судебного органа, так как бороться за свои законные права с таким количеством высокопоставленных лиц мне, человеку маленькому, с минимальной оплатой труда, не имеющему возможности нанять хорошего юриста, пострадавшему от халатности врача, очень сложно».

Напомним, в ноябре 2023 года жительница Олонецкого района обратилась за медицинской помощью. Ей назначили операцию по удалению грыжи.

«Во время операции, когда меня уже разрезали, я услышала: «Ой, а это не грыжа, матка очень больших размеров, возможно беременность или миома». В итоге грыжу мне не удаляли. Как потом объяснил доктор-хирург, под наркозом мышцы расслабились, и грыжа ушла на свое место. Тогда я спросила, а почему же мне перед операцией не сделали УЗИ, ведь тогда бы сразу стало понятно, что операция мне нужна по гинекологической линии?! Но мне ответили, что при грыже в медицинских стандартах нет показаний для УЗИ и осмотра врача-гинеколога. Хотя мы все знаем, что если у женщины болит живот, то всегда обследуют и по гинекологическому направлению»,

– поделилась Оксана.

Наша собеседница только через несколько месяцев смогла сделать операцию в Республиканской больнице, которая ей действительно была жизненно необходима.

«Иск в суд я подала, потому что в итоге, вы понимаете, они зря меня разрезали, даже грыжу при этом не нужно было удалять. Я считаю, что это халатность и непрофессионализм. Разве можно вот так к людям, к пациентам относиться — взять разрезать, потом просто зашить. И теперь убеждать меня и суд в том, что те швы плохо заживали, потому что я полная...»

Напомним еще один момент: по словам нашей героини, врачи в Республиканской больнице имени Баранова были, мягко говоря, удивлены, что их коллеги из Олонецкой ЦРБ не вызвали вертолет санавиации. Тогда необходимую операцию медики могли сделать за один раз. И пациентку не нужно было оперировать дважды и ждать, когда заживут первые швы. // Фото: freepik.com и Минздрав Карелии.