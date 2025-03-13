13 марта 2025, 19:25
Цены на продукты проверят в российских магазинах
ФАС проверит цены в 36 крупнейших магазинах
Фото: piхabay
Будут проверены цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости и продукты, которые чаще всего покупают. В случае выявления нарушений, будут предприняты меры для урегулирования цен, об этом сообщает "Газета.ru".
В частности власть проверит цены на помидоры, огурцы, макаронные изделия. Также контроль коснется твердых, полутвердых и мягких сыров.
ФАС отправил запросы по поводу средневзвешенных закупочных и розничных цен на две торговые онлайн-площадки. Также на этих же сайтах власти проверят объемы закупок и продаж 29 категорий продовольственных товаров.