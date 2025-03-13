13 марта 2025, 19:25
Общество

Цены на продукты проверят в российских магазинах

ФАС проверит цены в 36 крупнейших магазинах
Фото: piхabay

Будут проверены цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости и продукты, которые чаще всего покупают. В случае выявления нарушений, будут предприняты меры для урегулирования цен, об этом сообщает "Газета.ru"

В частности власть проверит цены на помидоры, огурцы, макаронные изделия. Также контроль коснется твердых, полутвердых и мягких сыров.  

ФАС отправил запросы по поводу средневзвешенных закупочных и розничных цен на две торговые онлайн-площадки. Также на этих же сайтах власти проверят объемы закупок и продаж 29 категорий продовольственных товаров. 

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Метки: 
Россия
Федеральная антимонопольная служба
ФАС
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