Цены на продукты проверят в российских магазинах

Будут проверены цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости и продукты, которые чаще всего покупают. В случае выявления нарушений, будут предприняты меры для урегулирования цен, об этом сообщает "Газета.ru".

В частности власть проверит цены на помидоры, огурцы, макаронные изделия. Также контроль коснется твердых, полутвердых и мягких сыров.

ФАС отправил запросы по поводу средневзвешенных закупочных и розничных цен на две торговые онлайн-площадки. Также на этих же сайтах власти проверят объемы закупок и продаж 29 категорий продовольственных товаров.