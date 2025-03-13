Россиянам рассказали как выгодно отдохнуть в санатории

В апреле можно выгодно приобрести путевки в санатории Кавказских Минеральных вод. Во второй половине месяца билеты в обе стороны обойдутся до 23 тысяч, включая багаж, об этом сообщает "Lenta.ru".

Также эксперты рассказали о наиболее дешевых санаториях. Например, путевка на 10 дней в "Викторию" в Ессентуках стоит от 55 тысяч рублей на двоих, а в здравнице имени М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - от 63 тысяч за двоих.

Чуть дороже россиянам обойдется отдых в Железноводске в "Здоровье": за десять дней нужно будет заплатить от 70,1 тысячи за двоих. Похожая путевка в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске обойдется в сумму от 72 тысяч.