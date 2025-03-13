В Сегеже женщину будут судить за убийство знакомого

В Сегежском округе завершили расследование летнего убийства и привлекли виновную женщину к уголовной ответственности. Преступницу заключили под стражу, а ее дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

Женщину обвинили в преступлении, которое предусмотрено ч. 1. ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Летом прошлого года в поселке Май-Губа преступница поссорилась со знакомым, когда распивала с ним спиртные напитки. Женщина нанесла мужчине более 60-ти ударов ножом в жизненно важные органы – голову, шею и туловище.

На следующий день владелец дома нашел тело и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Теперь женщину ждет суд.