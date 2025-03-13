В России мошенники угрожали муляжом бомбы

В Новой Москве мошенники отправили беспилотный летательный аппарат с муляжом самодельного взрывного устройства к дому мужчины, пытаясь получить от него 7,2 миллионов рублей. Жертва не повелась на провокацию и обратилась в полицию, об этом сообщает "Lenta.ru".

Беспилотный летательный аппарат завис над домом жертвы, после чего из устройства выпала записка для мужчины. В ней мошенники написали, что на его сына есть заказ, и чтобы его отменить, нужно перевести биткоин на криптокошелек. Аферисты требовали примерно 7,2 миллиона рублей.

Мужчина не ответил мошенникам, потому что знал: его сын находится за границей. Жертва обратилась в правоохранительные органы.