Суд приостановил работу ФОКа в Костомукше

Спортивный объект на севере Карелии работал с нарушениями. Физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором расположен ледовый каток, закроют по решению суда. Об этом сообщает паблик «Костомукша-Медиа».

По сообщению группы, прокурор обратился в суд с просьбой запретить эксплуатацию объекта незавершенного строительства. Причина в отсутствии необходимых разрешительных документов. В феврале ФОК проверили. Выяснилось, что ледовый каток, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, работал без разрешения, в том числе без документа о вводе здания в эксплуатацию.

Суд с доводами прокурора согласился. Решение суда должно быть незамедлительно исполнено. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. (фото gpnof.ru)