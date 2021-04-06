Пауэрлифтер из Карелии стал обладателем Кубка Санкт-Петербурга

Пауэрлифтер из Петрозаводска Дмитрий Макаренко стал абсолютным победителем кубка Санкт-Петербурга. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Престижные соревнования прошли в Северной столице со 2 по 4 апреля. На турнир съехались более 240 спортсменов.

В весовой категории до 83 кг мастер спорта из Карелии Дмитрий Макаренко занял первое место с суммой троеборья 707.5 кг: присед - 237.5 кг, жим - 170 кг, тяга - 300 кг. Пауэрлифтер из Петрозаводска также победил в абсолютном зачете среди всех весовых категорий. Фото источника