Карельские гимнастки вошли в десятку сильнейших в России

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР И РСФСР Нины Шибаевой завершились в Московской области.

В соревнованиях участвовали спортсменки из 23 субъектов России, в том числе и воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1 из Петрозаводска. 48 команд боролись за медали в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта, сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия».

Команда из Карелии «Ассоль» вошла в десятку сильнейших, заняв 8 место. В составе команды: Веселина Горелкина, Алексия Богословская, Маргарита Сухорукова, Алина Жукова, Софья Леванкова и Елизавета Коровина.

На 16 месте оказалась команда «Амели»: Юлия Караваева, Алевтина Бердник, Виктория Мошникова, Агата Костенко, Полина Мукконен и Алина Демоева. (фото vk.com)