Суд Петрозаводска заблокировал сайты с криминальной идеологией

Петрозаводский суд заблокировал доступ к восьми интернет-ресусрам, на которых распространялась запрещенная информация. Решение было принято по иску военной прокуратуры, сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на надзорный орган.

Прокуратура установила, что восемь сайтов с неограниченным доступом распространяли материалы, пропагандировавшие криминальную идеологию и оправдывавшие противоправное поведение. Контент представлял опасность, в том числе для детей и подростков. Военный прокурор Петрозаводского гарнизона направил иск о запрете выявленной информации.

Требования прокурора были удовлетворены. Роскомнадзор внес сайты в реестр информационных ресурсов, содержащих сведения, распространение которых в России запрещено. // Фото: robinbob.in