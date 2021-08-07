Мужчина может сесть за непристойное фото, отправленное девушке

27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователями Петрозаводска. Гражданина подозревают в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.

По версии правоохранительных органов, в феврале 2020 года подозреваемый в социальной сети переписывался с 15-летней девушкой. Мужчина отправил собеседнице фотографию, имеющую порнографическое содержание.

За данное преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, производится закрепление доказательств. // Фото: Arek Socha с сайта Pixabay