Суд оставил под стражей хулигана, обвиняемого в избиении пенсионера

Мужчине, которого обвинили в избиении пенсионера на площади Гагарина днем 27 августа, оставили под стражей. Такое решение сегодня принял Петрозаводский городской суд.

Напомним, мужчину задержали после дорожного конфликта. Водитель автомобиля «Мерседес» вышел из своего транспортного средства, открыл дверь стоявшего рядом автомобиля «Рено Дастер» и не менее трех раз ударил по лицу сидящего там 65-летнего петрозаводчанина.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 22 октября суд продлил срок содержания под стражей до 8 февраля. Рассматривать дело по существу начнут 29 октября. // фото пресс-служба городского суда