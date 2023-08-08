Суд не снял статус иноагента с экс-председателя Союза журналистов РК

Верховный суд Карелии сохранил за бывшим председателем Союза журналистов республики Георгием Чентемировым* статус иностранного агента.

Таким образом, высшая инстанция в регионе оставила без изменения решение Петрозаводского городского суда, который 18 мая вынес решение не в пользу журналиста - обжаловать решение об иностранном статусе ему не удалось.

В конце марта 2023 года минюст РФ внес Чентемирова в реестр иностранных агентов, после чего его исключили из Союза журналистов России. Петрозаводчанин не согласился с присвоенным ему статусом и попытался оспорить решение в судах.

* включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года