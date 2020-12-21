Суд наказал жителя Пудожского района, не вовремя уронившего телефон

Житель одного из населенных пунктов Пудожского района приговорен судом к 160 часам обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что 42-летний мужчина, ранее, в июне 2018 года, уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением прав на полтора года.

После исполнения административного наказания мужчина получил водительское удостоверение, и в один из дней июля 2020 года, в период срока, пока лицо считается подвергнутым административному взысканию, находясь в нетрезвом состоянии, ночью решил добраться на автомобиле домой.

Двигаясь по одной из улиц Пудожа, он попытался на ходу поднять упавший под ноги телефон и утратил контроль над автомобилем, который врезался в фонарный столб. Столкновение вышло достаточно жестким, и водитель с травмами был доставлен в больницу.

Теперь, по приговору суда, который вступил в законную силу, пудожанин два года не сядет за руль и еще отработает 160 часов на обязательных работах.

Фото с сайта astrakhanfm.ru