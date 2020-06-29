29 июня 2020, 12:39
Общество

Суд наказал школу, где ученик разбился, подскользнувшись на крыльце

Прокуратура Лоухского района по заявлению матери несовершеннолетнего провела проверку по факту получения им травмы на территории школы

Лоухский районный суд поддержал прокуратуру района и наказал школу, в которой ребенок получил травму на перемене, сообщает прокуратура республики.

Как рассказали в ведомстве, прокуратура Лоухского района по заявлению матери несовершеннолетнего провела проверку по факту получения им травмы на территории школы. Установлено, что в марте 2020 года на перемене между учебными занятиями группа учеников находилась на крыльце школы. Один из подростков поскользнулся на наледи, имевшейся на крыльце. Мальчик упал, ударившись лицом о край крыльца. Несовершеннолетний получил серьезные телесные повреждения. Очевидцы произошедшего подтвердили факт падения ребенка, а также наличие на краю крыльца наледи.

«По результатам проверки прокуратура района направила в Лоухский районный суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда, которое рассмотрено и удовлетворено. Суд обязал школу выплатить подростку 10 000 рублей»,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в целях недопущения аналогичных случаев и повышения защищенности обучающихся образовательных организаций прокурор района внес главе администрации Лоухского муниципального района представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности.

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