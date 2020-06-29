Суд наказал школу, где ученик разбился, подскользнувшись на крыльце

Лоухский районный суд поддержал прокуратуру района и наказал школу, в которой ребенок получил травму на перемене, сообщает прокуратура республики.

Как рассказали в ведомстве, прокуратура Лоухского района по заявлению матери несовершеннолетнего провела проверку по факту получения им травмы на территории школы. Установлено, что в марте 2020 года на перемене между учебными занятиями группа учеников находилась на крыльце школы. Один из подростков поскользнулся на наледи, имевшейся на крыльце. Мальчик упал, ударившись лицом о край крыльца. Несовершеннолетний получил серьезные телесные повреждения. Очевидцы произошедшего подтвердили факт падения ребенка, а также наличие на краю крыльца наледи.

«По результатам проверки прокуратура района направила в Лоухский районный суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда, которое рассмотрено и удовлетворено. Суд обязал школу выплатить подростку 10 000 рублей»,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в целях недопущения аналогичных случаев и повышения защищенности обучающихся образовательных организаций прокурор района внес главе администрации Лоухского муниципального района представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности.