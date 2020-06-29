Историческую плитку из центра Петрозаводска обнаружили на кладбище

Экскурсовод из Петрозаводска обнаружила демонтированную возле старинной пушки в сквере у Музыкального театра историческую плитку на кладбище в Бесовце, сообщает паблик «Отражение. Карелия».

– Сегодня мы навестили могилы родственников на Бесовецком кладбище, расположенные ближе к дальнему краю захоронений. И потеряли дар речи, увидев, что соседние могилы украшает плитка, которая точь-в-точь похожа на ту, что недавно со скандалом была выкорчевана возле памятника петровской пушке на берегу Лососинки. Я провела не одну экскурсию по Петрозаводску, не раз знакомила гостей с этим символом нашего города и ни секунды не сомневаюсь, что у могил лежит именно та плитка, что объединяла ансамбль памятного места в единое целое, - цитирует паблик экскурсовода.

- Теперь можно новый турмаршрут организовывать, предлагая гостям города, если те захотят увидеть, каким каменным литьем была выложена площадка вокруг пушки, совершить поездку на кладбище в Бесовец, - иронизирует женщина.

В комментариях читатели предполагают, что плитка на бесовецком кладбище похожа и на плитку лестницы на улице Фрунзе, где сейчас также идет ремонт.

Напомним, ранее портал «Петрозаводск говорит» писал о беспокойстве горожан демонтажем исторической плитки, специально изготовленной на ОТЗ и выложенную к одному из юбилеев. В мэрии нас заверили, это место замостят брусчаткой, а плитка будет вывезена на склад и будет использована при благоустройстве города.