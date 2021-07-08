08 июля 2021, 17:28
Путешествия

Студенты изучают туристический потенциал Калевальского района

Проанализированы инфраструктура и объекты туристической привлекательности

Преподаватели и студенты кафедры туризма ПетрГУ вернулись из комплексной экспедиции «Калевала 2021». В рамках экспедиции удалось исследовать практически все туристские ресурсы п. Калевала, п. Боровой, д. Юшкозеро и д. Вокнаволок. Об этом сообщает сайт ПетрГУ.

Студенты дали авторскую характеристику объектам, измерили объекты, проанализировали инфраструктуру, оценили возможность использования объектов в планируемых турах и экскурсиях.

В список изученных мест вошли десять объектов показа, включая сосну Леннрота, а также территории парков, подвесные мосты в Юшкозере, два музея, две библиотеки и одна выставка. Студенты составили карту охвата мобильных сетей, а также исследовали два гостиничных комплекса, Дом культуры и другую социальную инфраструктуру.

На данный момент участники экспедиции – в процессе написания научных работ. // Фото: 101hotels.com

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