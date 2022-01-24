24 января 2022, 11:24
Студентам в Петрозаводске устроят спортивную ночь
В Татьянин день юных жителей Петрозаводска приглашают покататься на коньках
Во вторник, 25 января, в Петрозаводске состоится Студенческая спортивная ночь. Она пройдет на мобильном катке на площади Кирова, сообщили в Минспорта Карелии.
В День студента в карельской столице традиционно устраивают массовое катание на коньках.
В этом году вместе со студентами ПетрГУ к всероссийской акции присоединятся студенты-медики базового колледжа Петрозаводска и воспитанники школ-интернатов, которые стали участниками проектов Специальной Олимпиады России.
Мероприятие начнется в 17:00, коньки будут выдавать в пункте проката с 16: 00 после предъявления студенческого билета. Предварительно нужно зарегистрироваться. // Фото: guvo59/Pixabay.com