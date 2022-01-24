Команда «СКА-ГУОР Карелия» обыграла принципиального соперника

Команда «СКА-ГУОР Карелия» продолжает домашнюю серию игр первенства НМХЛ. Накануне, 23 января, хоккеисты из Кондопоги принимали принципиального соперника - клуб «ЭкоНива Бобров», сообщает паблик училища олимпийского резерва.

Гости находятся на втором месте в таблице Западной конференции, а карельская команда удерживает первую строчку, что добавляло интриги противостоянию. Матч получился упорным. Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме армейцы вырвали победу, итог - 3:2 в пользу карельских хоккеистов.

Второй матч этих же команд состоится сегодня в 19 часов. Фото источника