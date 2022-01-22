Лыжник из Карелии выиграл серебро на Спартакиаде Северо-Запада

В Сыктывкаре проходит второй этап XI зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. Карельские лыжники не остались без медалей, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из десяти регионов Северо-Западного федерального округа, в их числе и сборная команда нашей республики.

Сегодня, 22 января, лыжники боролись за медали в гонке свободным стилем на 10 километров. Спортсмен из Костомукши Егор Каразанов завоевал серебряную медаль среди юношей. Фото источника