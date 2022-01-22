В Петрозаводске открыли каток у школы №34

В Петрозаводске торжественно открыт каток у школы №34. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Школьники, педагоги, родители и работники образовательного учреждения трудились несколько недель, чтобы в городе появилась новая спортивная точка. Любителей активного отдыха ждут на катке на Кукковке в будни с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 20.00.

Покататься на коньках можно не только у школы №34, но и в Губернаторском парке, на площади Кирова, в спорткомплексе «Луми», у школ №11 и 35, на Варкауса, 15, в микрорайонах Кукковка (недалеко от новой «Ленты») и Древлянка-8 (ул. Чистая). Заливается лед у лицея №1, школ №19, 33 и 39, напомнили в администрации города. Фото мэрии Петрозаводска