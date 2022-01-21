Всероссийские соревнования по зимнему триатлону пройдут в Карелии

Насыщенные спортом выходные ждут жителей Карелии. В Минспорта республики сообщили, что в воскресенье Республиканский фестиваль Karelia Challenge 2022 пройдет в Петрозаводске.

В рамках этого мероприятия также состоятся этап Кубка России и Чемпионат Республики Карелия по зимнему триатлону.

Напомним, всероссийские соревнования по данному виду спорта Карелия примет уже в пятый раз. Спортсмены будут соревноваться в основной гонке, это бег на три и пять километров, а также лыжная гонка на пять километров, и в эстафете команд.

Карельские школьники примут участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по минифутболу среди общеобразовательных организаций. Бороться за победу юные футболисты будут в Кондопоге.

В столице Карелии также определят сильнейших тхэквондистов на Чемпионате и Первенстве республики. Соревнования состоятся в это воскресенье в Физкультурно-оздоровительном комплексе. // Фото: источник