21 января 2022, 17:47
Международный день зимних видов спорта отметят в Петрозаводске
Традиционный праздник пройдет на «Фонтанах» 23 января
В воскресенье на «Фонтанах» состоится приуроченный к Международному дню зимних видов спорта праздник. Для гостей подготовили обширную развлекательную программу, сообщили в мэрии.
С 11 до 13 часов на лыжной трассе детей и взрослых встретят сказочные персонажи. Семейным командам предложат разные активности. Можно будет пробежать одну из дистанций и поставить отметку в карточке участника городского фестиваля «Зимние фонтаны».
Праздник отмечают с 2012 года в одно из воскресений января. Инициатором в свое время стала Международная федерация лыжного спорта. // Фото: источник