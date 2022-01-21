Международный день зимних видов спорта отметят в Петрозаводске

В воскресенье на «Фонтанах» состоится приуроченный к Международному дню зимних видов спорта праздник. Для гостей подготовили обширную развлекательную программу, сообщили в мэрии.

С 11 до 13 часов на лыжной трассе детей и взрослых встретят сказочные персонажи. Семейным командам предложат разные активности. Можно будет пробежать одну из дистанций и поставить отметку в карточке участника городского фестиваля «Зимние фонтаны».

Праздник отмечают с 2012 года в одно из воскресений января. Инициатором в свое время стала Международная федерация лыжного спорта. // Фото: источник