Команда «СКА-ГУОР Карелия» вышла в плей-офф первенства НМХЛ

Команда «СКА-ГУОР Карелия» официально гарантировала себе место в плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

18-19 января хоккеисты из Кондопоги провели два домашних матча против «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Первая игра завершилась победой армейцев со счетов 6:2. Во втором поединке петербуржцы взяли реванш - 2:1. Эти результаты позволили кондопожанам досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

Наша команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции НМХЛ: за 30 игр она набрала 47 очков.

Впереди у кондопожан домашние матчи против команды «ЭкоНива-Бобров». Игры пройдут 23-24 января. Фото источника