Стали известны имена сильнейших конькобежцев Карелии

Чемпионат и первенство Карелии по конькобежному спорту памяти заслуженного мастера спорта Сергея Хлебникова прошли в Сортавале.

Соревнования проводятся уже более 35 лет в память об олимпийских достижениях сортавальского конькобежца, сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия».

Спортсмены соревновались на дистанциях 500 м и 1000 м, дети - 100 м и 300 м. Лучшими в своих возрастных группах стали: Екатерина Сербунова, Матвей Петров, Анфиса Васькова, Кирилл Прокофьев, Милена Андреева, Степан Павлов, Милена Савенок, Сергей Маслов, Тайя Мирфазы и Андрей Костяной. (фото: Василий Чалых, vk.com)