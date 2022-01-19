Костомукшанин завоевал бронзу в гонке классикой в Сыктывкаре

В первый день второго этапа Зимней Спартакиады учащихся в Сыктывкаре оказался для карельским спортсменов удачным.

19 января в столице Коми сильнейшие лыжники соревновались в гонках классическим стилем. Костомукшанин Егор Каразанов завоевал бронзу в гонке классикой на 15 километров, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

В десятку лучших вошла также карельская лыжница Дарья Бортник. Она финишировала девятой на дистанции 10 километров. (фото vk.com)