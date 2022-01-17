Для незрячих детей в Петрозаводске откроют спортивные секции

На базе Специальной школы-интерната № 23 в Петрозаводске в текущем году откроют спортивные секции для воспитанников 7-18 лет. Инициатором проекта с стало региональное отделение Федерации спорта слепых, он победил в конкурсе грантов Карелии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Дети будут заниматься лечебной физкультурой и легкой атлетикой, голболом, футболом, волейболом и баскетболом.

Учащиеся среднего и старшего возраста смогут освоить настольный теннис. Для этих целей закупят спортивный инвентарь и теннисный стол.

Также в бассейне «Н2О» под руководством специалиста по детскому адаптивному плаванию откроется секция по плаванию для незрячих детей. Запись на занятия уже началась. Для спортивной подготовки необходим допуск врача.

Проект планируют реализовать до конца ноября 2022 года. Помимо работы секций, при Федерации спорта слепых будет создан детско-юношеский школьный клуб адаптивного спорта. Также предусмотрены спартакиады, мастер-классы и чемпионаты по настольному теннису для слепых, обучающие семинары для педагогов, студентов и родителей детей с нарушениями зрения и ОВЗ. // Фото: источник