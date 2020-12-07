Строительство спорткомплекса «Карелия-Арена» начнется не скоро

Проект спортивного комплекса «Карелия-Арена» до сих пор не готов. В документации правят ошибки. Министр спорта республики Алексей Ермашов надеется, что проект все-таки будет готов в следующем году. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Сейчас проект перешел с результатом на 2021 год. Карелгосэкпертиза плотно работает по устранению замечаний подрядчиком. Наша задача объяснить, что желательно все проектные работы завершить до февраля 2021 года, чтобы претендовать на финансирование в 2022-м и последующих годах»,

- сказал министр.

Новый вариант проекта спортивного объекта, учитывающего условия для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги, планировалось подготовить еще в первом полугодии 2020 года. Сделать это помешала пандемия.

«По объектным причинам произошла задержка - в связи с дистанционным форматом работы, с перестраиваем процессов в период пандемии», - прокомментировал Ершов продление сроков.

Спорткомплекс входил в перечень объектов ФЦП. Изначальная стоимость оценивалась в миллиард, но затем выросла до четырех. Под объект был выделен участок земли на Комсомольском проспекте неподалеку от спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске. В апреле 2019 года появилась информация о том, что Карелия сорвала график строительства комплекса. Ранее сообщалось, что спортивно-концертный комплекс появится в Петрозаводске в 2020 году, как раз к столетию республики. (фото karelinform.ru)