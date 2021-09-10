10 сентября 2021, 10:29
Строительство «Северного потока-2» завершено
Сегодня утром в «Газпроме» объявили о завершении строительства трубопровода из России в Германию
Строительство «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом утром 10 сентября сообщили в телеграм-канале «Газпрома».
«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено»,
- цитирует РИА Новости сообщение компании.
Начать эксплуатацию магистрали планируется до конца года. Трубопровод проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность - 55 миллиардов кубометров в год. (фото Сергей Гунеев, rg.ru)