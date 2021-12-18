Строительная бытовка полыхала сегодня ночью в Петрозаводске

В ночь на субботу в Петрозаводске произошел пожар в строительной бытовке. Сигнал возгорании на улице Судакова поступил спасателям 18 декабря в 02:06.

В ликвидации возгоранич участвовали тринадцать человек. Лишь в 03:29 пожар удалось ликвидировать, сообщили в МЧС по Карелии.

Другой пожар случился вечером в пятницу, 17 декабря, в Кондопоге. В городе бумажников загорелся жилой дом. Сигнал о пожаре поступил к огнеборцам в 19:36, а в 19:49 пожар в доме №18 на улице Бумажников был ликвидирован. (фото pixabay.com, Skitterphoto)