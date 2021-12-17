Пожилой мужчина, страдающий деменцией, пропал в Петрозаводске

В столице Карелии разыскивают пропавшего без вести Юрия Григорьевича Кирьянова, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Мужчина, 1936 года рождения, утром 17 декабря вышел из дома по улице Калинина, 8, в Петрозаводске. С того момента о мужчине ничего не известно.

Мужчина страдает расстройством памяти, также есть признаки деменции. Юрий Кирьянов может быть дезориентирован, плохо говорит - мямлит.





Разыскиваемый был в черной кожаной куртке с серым воротником, черной фуражке и коричневых штанах в полоску. Всех, кто видео пожилого мужчину после девяти часов утра 17 декабря, просят срочно звонить по номеру: +7953-534-2572.