Петрозаводчанина будут судить за обман пользователей «ВКонтакте»

39-летнего жителя столицы Карелии будут судить по обвинению в мошенничестве. Ранее судимому мужчине инкриминируют тринадцать преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2018-2019 годах мужчина размещал на сайтах бесплатных объявлений и «ВКонтакте» объявления о продаже товаров и оказании услуг грузоперевозки. При этом мужчина выступал под видом представителя несуществующей организации. Как считают в прокуратуре, обвиняемый вводил в заблуждение обратившихся граждан и похищал деньги. Ущерб превысил 470 тысяч рублей.

Мужчина может лишиться свободы на срок до 7 лет 6 месяцев. Решение о наказании примет Петрозаводский городской суд.