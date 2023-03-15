Стрельба и взрывы раздадутся в Петрозаводске

В карельской столице пройдут трехдневные учения полиции. Полиция будет отрабатывать на практике действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Учения будут проходить 15, 16 и 17 марта с 10:00 до 15:00 на прилегающей к Фабричной, 10 территории.

«В ходе проведения данных занятий для подготовки сотрудников МВД по Республике Карелия будут использоваться холостые патроны и взрывпакеты», - предупредили горожан в Единой дежурно-диспетчерской службе. // фото: unsplash.com