Страшный пожар унес жизни двух человек в Карелии

Серьезный пожар произошел накануне вечером в Сегежском районе. О возгорании в Надвоицах мы сообщали ранее. В результате огненного ЧП погибли люди. Следователи организовали проверку, сообщает региональный СК по РК.

Вечером 6 декабря в деревянном многоквартирном доме в поселке Надвоицы произошел пожар. В одной из квартир и в подъезде дома были обнаружены тела двух мужчин, сообщили в Следственном комитете по Карелии.

Из квартиры на втором этаже в больницу была доставлена женщина с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и смерти потерпевших. В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства и принято процессуальное решение. (фото news.sevas.com)