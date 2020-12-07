Загорелся дом в центре Петрозаводска

В 23:43 воскресным вечером, пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска, привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на пр. Ленина д. 12, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

К месту происшествия выдвинулись девять человек на двух машинах. Благодаря оперативным действиям пожарных, уже в 23:53 пожар был ликвидирован. Но в этот же день пожарные еще дважды были подняты по тревоге.

В 20:09 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 человек на трех машинах) выдвигались для борьбы с огнем в поселке Надвоицы по адресу ул. Калинина д. 3. На борьбу с огнем ушло более двух часов и в 22:45 пожар был погашен.

А вот в Петрозаводске возгорание ликвидировали почти мгновенно. В 12:55 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 человек на двух машинах) выдвинулись по адресу ул. Чкалова, д. 50, а уже в 13:03 пожар был потушен.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с сайта mtdata.ru