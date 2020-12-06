ГИБДД оштрафовала почти 4000 водителей за выезд на встречную полосу

С начала 2020 года к административной ответственности за выезд на встречную полосу привлечены почти 4 000 тысячи водителей, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

При этом чаще всего на встречку выезжают в Петрозаводске. Здесь оштрафовали 500 водителей. На второй позиции Прионежский район - 370 штрафов. Камеры фото-видео фиксации помогли привлечь к ответственности 1700 нарушителей.

Например, в Прионежском районе на трассе «Кола» был остановлен водитель «Шкоды», который выехал на встречную полосу, в нарушение дорожной разметки. Теперь ему грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав от четырех месяцев до полугода. (фото vk.com)