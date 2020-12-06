Водитель задержал едва не устроившего ДТП пенсионера и вызвал ГИБДД

Ночью 6 декабря вблизи Петрозаводска едва не произошло ДТП. Подробности сообщили в полиции Прионежского района.

В 01:35 водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» чуть не совершил столкновение на встречной полосе с другим участником движения вблизи поселка Новая Вилга. После случившегося автомобилисты остановились. Оказалось, что за рулем «Гольфа» находился 64-летний мужчина в состоянии опьянения. Второй водитель, которому удалось избежать ДТП, вытащил ключ из замка зажигания «Гольфа» и вызвал ГИБДД.

Прибывшие автоинспекторы Прионежского района отстранили пожилого нарушителя от управления и зафиксировали у него состояние опьянения. Машину отправили на штрафстоянку.

Пенсионера привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Решение о наказании примет суд. (фото vk.com)