06 декабря 2020, 15:11
Происшествия

Водитель задержал едва не устроившего ДТП пенсионера и вызвал ГИБДД

Пожилому водитель, севшему за руль в нетрезвом виде, теперь грозит штраф и лишение прав

Ночью 6 декабря вблизи Петрозаводска едва не произошло ДТП. Подробности сообщили в полиции Прионежского района.

В 01:35 водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» чуть не совершил столкновение на встречной полосе с другим участником движения вблизи поселка Новая Вилга. После случившегося автомобилисты остановились. Оказалось, что за рулем «Гольфа» находился 64-летний мужчина в состоянии опьянения. Второй водитель, которому удалось избежать ДТП, вытащил ключ из замка зажигания «Гольфа» и вызвал ГИБДД.

Прибывшие автоинспекторы Прионежского района отстранили пожилого нарушителя от управления и зафиксировали у него состояние опьянения. Машину отправили на штрафстоянку.

Пенсионера привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Решение о наказании примет суд. (фото vk.com)

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Метки: 
Новая Вилга
Прионежский район
новости Карелии
аварийная ситуация
опьянение
нетрезвый водитель
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лишение прав
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