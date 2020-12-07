Один человек пострадал при столкновении «Газели» и «Фольксвагена»

Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой в Петрозаводске. О столкновении 6 декабря рассказывал «Петрозаводск говорит».

Как сегодня сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с встречным автомобилем ГАЗ-2705.

В результате пострадал пассажир фургона. 23-летний житель Олонецкого района в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. (фото dtpptz.ru, Алексей Петрович)