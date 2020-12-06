Фургон и легковой автомобиль жестко столкнулись утром в Петрозаводске

Фургон и легковой автомобиль столкнулись утром 6 декабря на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой в Петрозаводске, передает dtpptz.ru. Отметим, что аварии в этом месте не редкость.

Лобовое столкновение транспортных средств запечатлели камеры уличного видеонаблюдения компаний «Сампо.ору» и «Ситилинк».

Транспортные средства двигались по Зайцева во встречных направлениях. Легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Мелентьевой. Фургон двигался прямо. В этот момент и произошло столкновение. Фургон буквально вытолкнул легвовушку на угол перекрестка. После удара, судя по кадрам, из фургона вышли несколько человек. Один из них скорчился и лег на проезжую часть. (фото dtpptz.ru, Алексей Петрович)