Протрезвевший петрозаводчанин вернул хозяину похищенное имущество

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний горожанин, сообщает МВД Карелии. Мужчина заявил, что ночью кто-то похитил подвесное кресло с его балкона.

Когда приехала следственно-оперативная группа, похищенное кресло принес 24-летний горожанин. Он извинился перед заявителем, а после рассказал полицейским как похитил его.

Похититель отдыхал в гостях в соседнем доме и распивал спиртное. Ночью он вышел на улицу покурить. Внимание мужчины привлекла яркая гирлянда, размещенная на одном из балконов первого этажа. Он подошел ближе и, рассматривая новогоднее украшение, заметил, что оконная рама приоткрыта, а на балконе стоит красивое кресло. Молодой человек раздвинул раму и похитил понравившееся имущество, забрав его туда где отдыхал.

Наутро, вспомнив, что произошло, пошел извиняться и возвращать имущество хозяевам. А там его встретили сотрудники полиции.

Материалы проверки рассматриваются сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску. По результатам проведенной работы будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото с сайта domofoto.ru