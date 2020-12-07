Пьяный водитель устроил аварию с пострадавшими в Соломенном

В минувшие выходные в Петрозаводске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.

В районе дома №12 на Петрозаводском шоссе в Соломенном столкнулись автомобили ВАЗ-1099 и «Рено Симбол».

По сообщению ГИБДД Карелии, водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии опьянения. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В результате пострадали двое: 35-летний водитель ВАЗа и 22-летняя водитель «Рено». Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Водителю автомобиля ВАЗ предстоит понести наказание за пьяную езду. (фото vk.com)