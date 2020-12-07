07 декабря 2020, 11:01
Пьяный водитель устроил аварию с пострадавшими в Соломенном
Два человека пострадали в столкновении автомобилей ВАЗ и «Рено Симбол»
В минувшие выходные в Петрозаводске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.
В районе дома №12 на Петрозаводском шоссе в Соломенном столкнулись автомобили ВАЗ-1099 и «Рено Симбол».
По сообщению ГИБДД Карелии, водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии опьянения. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.
В результате пострадали двое: 35-летний водитель ВАЗа и 22-летняя водитель «Рено». Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Водителю автомобиля ВАЗ предстоит понести наказание за пьяную езду. (фото vk.com)