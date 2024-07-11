Странную ситуацию в Петрозаводске объяснили поисками нефти

Странный ремонт теплосетей вызывает горькую иронию петрозаводчан. Вопиющую ситуацию они описали в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Рабочие выкопали котлован перед въездом во двор дома № 7 на улице Пробной еще месяц назад. Автовладельцев попросили не парковать машины, чтобы не мешать работам. Но никаких работ нет.

- Опять не нашли нефть. Только поиском нефти можно объяснить эту ситуацию… Рабочие с большим энтузиазмом роют тут каждый год, вскрывают новенький асфальт, а потом разочарованно расходятся на месяц,

- написал горожанин.

По его словам, на объекте никто не появляется летом. Автор поста предположил, что это происходит «из-за сильного разочарования, что поиск черного золота снова потерпел неудачу».

- Ближе к осени они возьмут себя в руки и восстановят въезд во двор, - горько пошутил он. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте