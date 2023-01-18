Страховые пенсии проиндексируют

Сегодня в карельском отделении Социального фонда России прошла первая (после объединения в единую структуру ПФР и ФСС) пресс-конференция. Управляющая отделением Юлия Ермакова рассказала об индексации страховых пенсий с января 2023 года.

Речь идет об индексации всех видов страховой пенсии – по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Повышение страховой части выплат составило 4,8%. При этом, индексируются пенсии у всех получателей, но выплачивается такая пенсия только неработающим гражданам.

Таким образом, в Карелии пенсия проиндексирована у 209 тысяч пенсионеров, а получат увеличенную выплату 165 тысяч. Как отметила Юлия Ермакова, средняя прибавка в регионе составила одну тысячу рублей. Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о повышении более 40 социальных выплат на 11,9% с 1 февраля. // Фото: freepik.