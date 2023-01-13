Социальные выплаты повысят в России с 1 февраля

С 1 февраля в России на 11,9% будут проиндексированы более 40 социальных выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруда РФ.

Мера коснется ряда выплат, таких как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, ежемесячные страховые выплаты и другие меры социальной поддержки.

В частности, Минтруда анонсировало увеличение размера маткапитала на первого ребенка почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Аналогичные выплаты на второго ребенка составят почти 775,6 тысячи рублей - плюс 82,5 тысячи по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что размер индексации выплат устанавливается на уровне инфляции за предыдущий год. Социальные выплаты традиционно индексируются 1 февраля, 2023 год не станет исключением. // Фото «Петрозаводск говорит»