В Кремле оценили идею конфискации имущества уехавших россиян

Тема введения ограничений для уехавших из России людей сложная, но актуальная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться»,

- заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что власти должны создавать условия для того, чтобы уехавшие люди вернулись. Говоря об ответственности для тех, кто выступает против России, представитель Кремля отметил актуальность темы, но подчеркнул, что «нельзя открывать какие-то ящики Пандоры».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества россиян, уехавших из страны и оскорбляющих «ее жителей, солдат и офицеров». // Фото: unsplash.com