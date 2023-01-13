На смену свиному гриппу в России пришла новая зараза

На смену свиному гриппу в России пришел опасный грипп группы В. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова, произнесенные в эфире канала «Россия 24», приводит «Лента.ру».

Как отметила чиновница, заболеваемость гриппом группы В растет день за днем. И этот подъем будет продолжаться.

По словам Поповой, заболевание, вызванное вирусом гриппа B, проходит не очень просто, нередко с осложнением в виде бронхитов и пневмоний. По степени и форме заразности она сравнила его с ковидом.

Для профилактики болезни специалист порекомендовала россиянам защищать органы дыхания маской, регулярно протирать гаджеты и мыть руки. // Фото: pxhere.com