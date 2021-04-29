Стоимость проезда в автобусах Костомукши вырастет

В Костомукше подорожает проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли депутаты городского совета, сообщает «64 параллель».

Сейчас стоимость проезда в автобусах Костомукши составляет 32 рубля. С 11 мая горожанам придется платить уже 35 рублей.

Тариф в 32 рубля установлен с 1 ноября 2018 года, он не менялся 2,5 года. Повышение стоимости проезда объяснили ростом затрат перевозчика - расходы на зарплаты и закупку топлива выросли почти на 10%.

Напомним, в апреле выросла стоимость проезда в автобусах Петрозаводска. Жители карельской столицы платят теперь по 37 рублей за одну поездку. Фото источника