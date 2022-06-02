Стоимость проезда изменится на двух междугородних маршрутах

На двух междугородних маршрутах из Петрозаводска изменится стоимость разовой поездки. О ценовых изменениях пассажиров предупредил автовокзал. Речь идет о маршрутах в Кемь и Пудож.

С 10 июня на маршрутах №502 «Петрозаводск - Кемь – Петрозаводск» отправлением в 16:45 из Петрозаводска (из Кеми в 00:15) и №525 «Петрозаводск - Пудож – Петрозаводск» отправлением в 15:30 и 22:00 из Петрозаводска (из Пудожа в 14:00 и 23:30) перестанет действовать акционный тариф.

Билет до Кеми будет стоить 950 рублей, до Пудожа – 750. (фото pexels.com, Elijah O'Donnell)